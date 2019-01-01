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غزة: العمل الزراعي ينتهي من استصلاح وزراعة 24 دونماً زراعياً

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

قام اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة باعادة تأهيل واستصلاح 24 دونما زراعيا للمزارعين المتضررين في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس. وتمثلت في تمديد شبكات ري جديدة وزراعة أشتال من الخضروات المتنوعة، بالاضافة الى زراعة أشجار زيتون وتركيب سياج حماية لهذه الأراضي.

ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين المهمشين من خلال استصلاح الأراضي الزراعية واستخدام أنظمة الطاقة الشمسية" الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي والمنفذ من اتحاد لجان العمل الزراعي.

واعتبرت اللجان في بيان لها ان استصلاح 24 دونما والذي استفاد منه 12 مزارعا يأتي كمرحلة ثانية بعد استصلاح 26 دونما شرق جباليا. 

ومن المتوقع وحسب مكونات أنشطة المشروع أن يقوم العمل الزراعي بتأهيل عدة آبار وتزويدها بالطاقة الشمسية، وتأهيل برك تجميع مياه بالاضافة الى تأهيل دفيئات زراعية وتزويد مزارع الدجاج بأنظمة الطاقة الشمسية. وتأتي هذه النشاطات الدائمة والمنفذة من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي لتعزيز صمود هؤلاء المزارعين الذين يعانون بشكل يومي من تباعيات مواقع أراضيهم التي تتعرض للتدمير والانتهاك بشكل مستمر.

#العمل الزراعي

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