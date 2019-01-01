الاحتلال يعتقل تاجر من غزة على معبر "ايرز"

غزة / سما /

أفاد مدير دائرة الاحصاء بوزارة الأسرى عبد الناصر فروانة، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف جواد خميس حسان وهو يعمل تاجرًا، خلال استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال على معبر بيت حانون "ايرز".

وأوضح فروانة عبر حسابه في فيسبوك، أن حسان هو المواطن الخامس من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم على معبر بيت حانون منذ مطلع العام الجاري، وهو الثاني خلال أسبوع، عدا عن احتجاز واستجواب العديد من المواطنين لساعات خلال سفرهم من وإلى قطاع غزة.

وقال "إن سلطات الاحتلال تجعل المعبر مصيدةً لاعتقال المواطنين ومكانًا للضغط والاستجواب والمضايقات وإعاقة التنقل والحركة من والى القطاع".

وجدد فروانة الدعوة إلى تثقيف الناس وتوعيتهم وتحصينهم من خطر الاعتقال والاحتجاز والاستجواب والاجراءات المتبعة من قبل الاحتلال مع المواطنين، مؤكدًا حق المواطنين بحرية الحركة والتنقل من وإلى غزة.