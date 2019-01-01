بعد كثرة الإنتقادات لـ نسرين طافش من زملائها..أمل عرفة تتدخل

وكالات / سما /

تعرضت الممثلة ​نسرين طافش​ خلال الفترة الأخيرة لعدة إنتقادات من زملائها في الوسط كانت بدايةً مع الممثل ​أيمن رضا​ ولتستكمل مع الممثلة ​ديمة الجندي​، الأمر الذي دفع بطافش إلى الردّ عليهما بطريقة غير مباشرة، مما أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، خرجت الممثلة ​أمل عرفة​ لتقول عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"عم أقرأ القيامة اللي قايمة على نسرين طافش.. نسرين لا تربطني بها اَي علاقة شخصية لكن هي زميلة مهنة ونجمة ولها محبيها.. هادا الهجوم على سمعتها ليش؟!".

وتابعت أمل عرفة قائلة: "تركوا المخلوقة بحالها بينها وبين ربها بيجوز تكون أنقى من كتير ناس ما بيقوموا من على سجادة الصّلاة اللي عم تحكوا فيه عالسوشال ميديا بيعبر فقط عن أخلاق وضيعة وفراغ وتفاهة تمت لأصحابها فقط.. دعوا الخلق للخالق بس، عن جد الموضوع زاد عن حدو".