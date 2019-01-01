  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

وفاة "أخطر حسناء" في العالم

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة "أخطر حسناء" في العالم


وكالات / سما /

قالت الشرطة المكسيكية أنه تم العثور على زعيمة العصابات المكسيكية الحسناء كلوديا أوتشوا فيليكس جثة هامدة بأحد المنازل في مدينة كولياكان.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية، أنه تم العثور على جثة كلوديا البالغة من العمر 34 عامًا  في منزل في جزيرة موسالا.

وبحسب نتائج التحقيق  فقد عُثر على جثة كلوديا التي توصف في  بلادها بـ"أخطر امرأة في العالم" في منزل رجل كانت معه في أحد الملاهي الليلية.

وكانت قد ذهبت معه بتاريخ 14 سبتمبر الحالي إلى منزله لقضاء الليلة هناك، بعد استيقاظ ذلك الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته، حاول إيقاظها من النوم بيد أنها كانت قد فارقت الحياة، مما جعله يبادر إلى الاتصال بالشرطة على الفور.

وتشير التقارير الأولية أن "الحسناء الخطيرة" قد فارقت الحياة جراء الاختناق، كما عثر جسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى، فيما تزال التحقيقات مستمرة للتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء موتها.

وكلوديا أوتشوا فيليكس كانت عارضة أزياء معروفة في بلادها قبل أن تمسي مهربة مخدرات وزعيمة لعصابة لوس أنتراكس الخطيرة.

وعقب اعتقال زعيم العصابة السابق وصديقها خوسيه رودريغو جامبوا أقدمت كلوديا على عمليات قتل واغتيالات عديدة من الاغتيالات دون أن تتمكن السلطات من اعتقالها.

وكانت كلوديا متزوجة من تاجر المخدرات كارتل سينالوا ولديهما ثلاثة أطفال، واشتهرت بنشر صورها على موقع انستغرام حيث كانت تستعرض نمط حياتها الباذخة وما تملكه يخوت وسيارات فارهة.

#حسناء #عصابة

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : حماس تنتج صواريخ لا تعترضها القبة الحديدية وقادرة على ضرب حيفا

تلقيت اتصالا من الحوثي ..عبد الباري عطوان

مرفق رابط التسجيل.. فتح باب التسجيل لـ1000 وظيفة حكومية في غزة

نتنياهو يستنجد بالمستوطنين: إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح في إسقاطي

حتى الساعة 14:00: نسبة التصويت العامة في الانتخابات الاسرائيلية تصل إلى 36.5%

غانتس يدعو لحكومة وحدة واسعة ويهاتف أيمن عودة

اشتيه: اسرائيل تشن علينا حربا مالية و الوضع في قطاع غزة صعب جدا

الأخبار الرئيسية

أحدث النتائج من عمليات الفرز الجارية: غانتس يتفوق بقليل على نتنياهو والمشتركة 11 مقعد

عودة

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

515899C

فيديو : تُركت تنزف.. استشهاد سيّدة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

55

محدث : الليكود و"كاحول-لافان" 32 مقعدا لكل منهما والمشتركة 12

515902C

مصرع 4 مواطنين واصابة 3 بجراح خطرة بحادث سير شرق الخليل