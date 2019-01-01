  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

برلين تفتتح متحفًا جديدًا ينظر في المستقبل

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برلين تفتتح متحفًا جديدًا ينظر في المستقبل


وكالات / سما /

افتتحت العاصمة الألمانية برلين متحفًا مخصصًا بالكامل للمستقبل وما يمكن أن يحمله، حيث يقدم للزوار نظرة تفاعلية للمسارات المتعددة التي يمكن للبشرية سلكها من منظور علمي.

وفي متحف "فيوتشريام" القريب من محطة القطار الرئيسية في العاصمة الألمانية، يتم تقديم المواضيع الثلاثة الرئيسية للطبيعة والبشرية والتكنولوجيا في معارض متنوعة عبر المبنى المقام على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع.

وفي النفق التكنولوجي يواجه الزوار أسئلة ذات نهايات مفتوحة مثل ما التقنيات التي نريدها في حياتنا اليومية أو ما الذي يجب السماح للروبوتات فعله وما الذي يجب ألا يفعلوه؟

وبالنسبة للبشرية، يتم سؤال الزوار مواجهة العلاقة بين الاستهلاك والتغير المناخي، وفيما يتعلق بالطبيعة يمكن للزائر فرك كرة مصنوعة من الكريستال سوف تنظر في مستقبل الطاقة المتجددة.

وفي القبو يمكن للزوار الدخول في حوار من خلال شاشات ومنصات تفاعلية، مع مواضيع تجريبية مثل القيادة الذاتية وقواطع الليزر، والكثير من هذه المعارض مقامة بحيث يمكن للأطفال والبالغين الشباب استخدامها وفهمها.

#برلين #متحف

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : حماس تنتج صواريخ لا تعترضها القبة الحديدية وقادرة على ضرب حيفا

تلقيت اتصالا من الحوثي ..عبد الباري عطوان

مرفق رابط التسجيل.. فتح باب التسجيل لـ1000 وظيفة حكومية في غزة

نتنياهو يستنجد بالمستوطنين: إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح في إسقاطي

حتى الساعة 14:00: نسبة التصويت العامة في الانتخابات الاسرائيلية تصل إلى 36.5%

غانتس يدعو لحكومة وحدة واسعة ويهاتف أيمن عودة

اشتيه: اسرائيل تشن علينا حربا مالية و الوضع في قطاع غزة صعب جدا

الأخبار الرئيسية

أحدث النتائج من عمليات الفرز الجارية: غانتس يتفوق بقليل على نتنياهو والمشتركة 11 مقعد

عودة

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

515899C

فيديو : تُركت تنزف.. استشهاد سيّدة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

55

محدث : الليكود و"كاحول-لافان" 32 مقعدا لكل منهما والمشتركة 12

515902C

مصرع 4 مواطنين واصابة 3 بجراح خطرة بحادث سير شرق الخليل