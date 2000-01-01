  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

العثور على جثث 2000 جنين في منزل طبيب بعد وفاته

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثث 2000 جنين في منزل طبيب بعد وفاته


وكالات / سما /

اكتشفت عائلة طبيب إجهاض أمريكي، بعد مرور أسبوع على وفاته، أنه احتفظ بجثث آلاف الأجنة في منزله .

وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل إلينوي الأمريكية، إن الدكتور أولريش كلوبفر خزن 2246 "جنينا محفوظا طبيا" في منزله بالمقاطعة.

وتوفي الدكتور كلوبفر الأسبوع الماضي، وكان أقاربه يفحصون ممتلكاته، بعد موته، فعثروا على هذا الاكتشاف المروع، وسرعان ما أبلغوا الشرطة بذلك، والتي قامت بدورها بمصادرة الأجنة الميتة.

ويدير كلوبفر ثلاث عيادات إجهاض في ولاية إنديانا، في كل من فورت وايني وغاري وساوث بند، وسبق أن ألغت هيئة الترخيص الطبي التابعة للولاية رخصته إلى أجل غير مسمى في عام 2016، بعد أن ثبُت انتهاكه للقانون بعدم توفير موظفين مؤهلين لمراقبة مرضاه أثناء عمليات الإجهاض.

وغرّم كلوبفر أيضا بمبلغ 3 آلاف دولار عقب ذلك، وطلب منه الخضوع لتدريب خاص.

#طبيب #إجهاض

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : حماس تنتج صواريخ لا تعترضها القبة الحديدية وقادرة على ضرب حيفا

تلقيت اتصالا من الحوثي ..عبد الباري عطوان

مرفق رابط التسجيل.. فتح باب التسجيل لـ1000 وظيفة حكومية في غزة

نتنياهو يستنجد بالمستوطنين: إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح في إسقاطي

حتى الساعة 14:00: نسبة التصويت العامة في الانتخابات الاسرائيلية تصل إلى 36.5%

غانتس يدعو لحكومة وحدة واسعة ويهاتف أيمن عودة

اشتيه: اسرائيل تشن علينا حربا مالية و الوضع في قطاع غزة صعب جدا

الأخبار الرئيسية

أحدث النتائج من عمليات الفرز الجارية: غانتس يتفوق بقليل على نتنياهو والمشتركة 11 مقعد

عودة

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

515899C

فيديو : تُركت تنزف.. استشهاد سيّدة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

55

محدث : الليكود و"كاحول-لافان" 32 مقعدا لكل منهما والمشتركة 12

515902C

مصرع 4 مواطنين واصابة 3 بجراح خطرة بحادث سير شرق الخليل