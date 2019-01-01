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هل تحب الأم طفلها الأول أكثر من غيره؟

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تحب الأم طفلها الأول أكثر من غيره؟


وكالات / سما /

هل تميز الأم بين أطفالها؟ سؤال يطرحه الكثيرون فهل يمكن أن تحب طفلًا أكثر من أشقائه؟ هل فعلًا تحب الأم طفلها البكر أكثر من غيره؟! اليك الأجوبة عن هذه الأسئلة في هذا المقال!

الطفل الأول...
الطفل الأول يبقى وحيدًا لفترة، تكرّس الأم كل وقتها له ومع قدوم اخوته عليها أن توزّع طاقتها على كلّ أطفالها! حتى تؤمن لهم كلّ احتياجاتهم وقد يبدو أنها لا تدللهم كما اهتمت بالبكر!

فنحكم عليها أنها تميز بين أبنائها ونجعلها تشعر بالذنب وكأنها تحتاج للمزيد منه!

الأم تقسّم طاقتها بين أطفالها وتقدم قلبها لهم بالتساوي من ومن المستحيل أن تفرّق بينهم!

#الأم

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