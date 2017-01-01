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غوغل تطلق حقيبة ظهر ذكية بالتعاون مع شركة موضة عالمية

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تطلق حقيبة ظهر ذكية بالتعاون مع شركة موضة عالمية


وكالات / سما /

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق حقيبة ظهر ذكية بالتعاون مع شركة تصميم الأزياء والموضة الفرنسية "إيف سان لوران"، تحمل العلامة "جاكارد" (Jacquard) التي تجعل الملابس والإكسسوارات ذكية.

وجاكارد هو من المشاريع التجريبية التابعة لغوغل والتي تركز على العتاد، وتم إطلاق هذا المشروع بهدف جعل منتجات الحياة اليومية من ملابس وملحقات، أكثر ذكاء.

وأوضحت الشركة أن حقيبة الظهر الذكية "سيت-إي" (Cit-e) تحمل علامة جاكارد المدمجة في حزام الكتف الأيسر لحقيبة الظهر، ويتصل الجزء المزود بشريحة مع تطبيق غوغل جاكارد عن طريق تقنية البلوتوث.

وتدعم هذه العلامة العديد من الإيماءات؛ حيث يمكن المسح عليها لأعلى أو لأسفل أو النقر المزدوج، ويتم تنفيذ هذه الإيماءات على حزام الكتف مباشرة من أجل القيام بالوظائف المختلفة والتواصل مع المساعد الصوتي غوغل أسيستنت.

ويمكن للمستخدم استعمال وظيفة "يومي" (My-Day) لاستدعاء بيانات الطقس ومدخلات التقويم على الهاتف الذكي، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل كاميرا الهاتف الذكي عن طريق الإيماءات أيضا.

وأعلنت غوغل أن حقيبة الظهر الجديدة تتوفر في متجر إيف سان لوران بسعر يبلغ 995 دولارا أميركيا.

يذكر أن هذا هو المنتج الثاني لغوغل الذي يحمل علامة جاكارد، حيث كانت تعاونت عام 2017 مع شركة الأزياء الشهيرة ليفايس (levi's) لطرح سترة موجهة في المقام الأول إلى سائقي الدراجات الهوائية الذين لا يتمكنون من استخدام هواتفهم أثناء ركوب الدراجة.

#غوغل #حقيبة

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