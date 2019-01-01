نيويورك تحظر السجائر الالكترونية المنكهة

وكالات / سما /

أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تحظر بيع السجائر الإلكترونية المنكهة وسوائل النيكوتين الإلكترونية أمس الثلاثاء، بعد وفاة عدد من الأشخاص ومرض المئات بأمراض مرتبطة بهذا النوع من السجائر في الولاية.

وصوت مجلس الصحة العامة والتخطيط الصحي بالولاية يوم الثلاثاء لمصلحة الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ على الفور، وأتاح للبائعين إزالة المنتجات ذات الصلة من الرفوف في غضون أسبوعين.

كانت ولاية ميتشيغان أول ولاية في الولايات المتحدة تعلن عن حظر مماثل في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن القانون لم يتم تنفيذه بعد.