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سرطان الثدي: طرق الوقاية منه بسيطة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سرطان الثدي: طرق الوقاية منه بسيطة


وكالات / سما /

ككل عام تنطلق حملات التوعية حول سرطان الثدي، وضرورة الكشف المبكّر للبقاء على قيد الحياة. وقد أطلق المعهد الوطني للسرطان، ووزارة الصحة الفرنسية، حملة جديدة للوقاية من مرض سرطان الثدي، بحسب "توب سانتيه".

جميع الطرق والوسائل جيدة للكشف عن سرطان الثدي. وبعض الإجراءات اليومية البسيطة من شأنها أن تقي من هذا المرض.
يمكن الوقاية من 40 في المئة من أمراض السرطان، مع تعديل بسيط في عاداتنا اليومية. وفي سياق هذه الحملة الجديدة يتم تذكير النساء بعوامل خطر الإصابة بالسرطان: شرب الكحول والوزن الزائد والتدخين بأشكاله كافة.

سرطان الثدي: الفحص كل عامين

والهدف؟ "جعل النساء يدركن أنّ هناك بعض الإجراءات البسيطة التي يمكن تبنّيها في سياق الحياة اليومية للمرأة، لمحاربة هذا السرطان". وتذّكر الحملة بضرورة إجراء الفحص كل عامين وخصوصًا بعد سن الـ 50 عامًا.
ويقول القيّمون على الحملة: "بعد خمس سنوات من التشخيص بمرض سرطان الثدي، فإنَّ 99 امرأة من كل 100 امرأة تبقى على قيد الحياة، عندما يتم الكشف عن هذا السرطان في مرحلة مبكّرة؛ بينما في المقابل فإنَّ 26 امرأة فقط من كل 100 امرأة مصابة بسرطان الثدي تبقى على قيد الحياة، عندما يتم الكشف عن هذا السرطان في مراحله المتقدمة".

بادري إذن إلى الكشف المبكّر عن سرطان الثدي، ولا تهملي صحتكِ لأنها تهمُّ عائلتكِ.

#سرطان الثدي #الوقاية

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