أنشيلوتي: طمأنت كلوب بأنه سيحقق دوري الأبطال بعد الخسارة !

وكالات / سما /

علق السيد كارلو أنشيلوتي المدير الفني الإيطالي المخضرم لفريق نادي نابولي الإيطالي على الفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب ليفربول الإنجليزي في موقعة ملعب سان باولو.

وتمكن أصحاب الأرض من تحقيق الانتصار بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على حساب زملاء محمد صلاح لحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

إلا أن هذا الفوز لم يكن كافياً ليتصدر نابولي جدول ترتيب فرق المجموعة الخامسة، حيث تفوق ريد بول سالزبورج النمساوي على جينك البلجيكي بستة أهداف مقابل هدفين في ليلة تألق المهاجم النرويجي الشاب، إيرلينج هالاند.

مدرب ريال مدريد الإسباني السابق تحدث إلى سكاي سبورت إيطاليا عقب نهاية المباراة قائلاً “مواجهة ليفربول دائماً صعبة، من الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة. كان علينا أن نضحي بأنفسنا، لكن دون أن نفقد هويتنا”.

وأضاف “حاولنا بعض الشيء أن نلعب الكرة من الخلف وفقدنا بعض الكرات الخطرة، بينما كانوا هم عدوانيين في الضغط علينا”.

وتابع “المباراة دائماً كانت متوازنة، لكني أقدر بشكل خاص الطريقة التي دافعنا بها مع الأساسيات، عندما كانت النتيجة لا تزال 0-0، وهو ما سمح لنا بأن تكون لدينا هذه الفرص المتأخرة”.

وكشف صاحب الـ 60 عاماً أنه مازح يورجن كلوب المدرب الألماني لليفر “قلت له لا تقلق، لأنه إذا خسر هنا، فإنه يميل إلى المضي قدماً، ويفوز بدوري الأبطال. أنا طمأنته !”.