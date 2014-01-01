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لوف يُطمئن تير شتيجن على مستقبله مع منتخب ألمانيا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوف يُطمئن تير شتيجن على مستقبله مع منتخب ألمانيا


وكالات / سما /

تطرق السيد يواكيم لوف المدير الفني ل منتخب ألمانيا للحديث عن الجدل المثار بشأن مركز حراسة المرمى في المانشافت الألماني.

ويبدو مارك أندريه تير شتيجن حارس فريق نادي برشلونة الإسباني غير راضٍ عن وضعيته كبديل مع الماكينات الألمانية، حيث يفضل لوف التعويل على الحارس الكبير ونجم بايرن ميونخ الألماني، مانويل نوير كحارس أساسي لبطل العالم 2014.

وتلقى لوف بعض الانتقادات بسبب الاستمرار في التعويل على نوير كحارس أساسي، رغم انخفاض مستواه بعض الشيء منذ تعرضه للإصابة في عام 2017، بينما يتطور مستوى حارس بوروسيا مونشنجلادباخ السابق بشكل ملحوظ على مدى السنوات القليلة الأخيرة.

صاحب الـ 59 عاماً أكد أنه يواجه صعوبة كبيرة في اختيار حارس ألمانيا الأساسي، ووعد تير شتيجن بأنه سيحصل على الفرصة في التوقيت المناسب، حيث صرح إلى صحيفة بيلد الألمانية قائلاً “يمكننا جميعاً أن نكون سعداء بوجود حارسين على المستوى العالمي مع نوير وتير شتيجن، وكيفين تراب ولينو قادران أيضاً على تقديم عروض رائعة”.

وأضاف “من الواضح أن كل واحد منهم طموح ويريد اللعب. نحن نحتاج ونريد هذا الوضع في المنتخب الوطني”.

وتابع “أنا وأندرياس كوبكي سوف نلتزم بوعدنا بأن مارك سوف يحصل على فرصه. نحن نتفهم تماماً غضبه، ولكن هذا هو الحال، فقط واحد يمكنه اللعب. أردنا أن نجعله يلعب في يونيو ولكن لسوء الحظ تعرض لإصابة طفيفة في ذلك الوقت، ومانويل لعب مباريات جيدة جداً لنا مؤخراً. هو قائدنا”.

#تير شتيجن #يواكيم لوف

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