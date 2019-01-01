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أبراهام وأجويرو في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبراهام وأجويرو في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي


وكالات / سما /

يواصل تامي أبراهام بدايته التاريخية مع نادي تشيلسي بعد ان سجل هاتريك مميز في شباك فريق ولفرهامبتون في المباراة التي فاز فيها فريق تشيلسي بنتيجة 5-2.

أما سيرجيو أجويرو فقد استمر على سلسلة التهديف التي بدأت منذ أولى مباريات الموسم وتستمر للجولة الخامسة على التوالي حيث سجل في كل الجولات ويتعادل مع تامي ابراهام في صدارة ترتيب هدافي البطولة.

وواصل تيمو بوكي هداف الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بتسجيله هدف جديد في شباك فريق مانشستر سيتي ليصل إلى الهدف رقم 6 مع فريق الكناري.

الهداف الجابوني، بيير إيمريك أوباميانج سجل هدفه الخامس هذا الموسم بعد تسجيله لثنائية في شباك واتفورد ليصل إلى هدفه الخامس ليتعادل مع رحيم ستيرلنج.

وتعادل كل من النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني للهدف الرابع هذا الموسم بعد تسجيل ماني لثنائية في شباك نيوكاسل أما محمد صلاح فقد سجل هدف وحيد في مرمى نفس الفريق.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة:

1- تامي أبراهام (تشيلسي) 7 أهداف

2- سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي) 7 أهداف

3- تيمو بوكي (نورويتش سيتي) 6 أهداف

4- بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال) 5 أهداف

5- رحيم ستيرلنج (مانشستر سيتي) 5 أهداف

6- محمد صلاح (ليفربول) 4 أهداف

7- ساديو ماني (ليفربول) 4 أهداف

8- أشلي بارنز (بيرنلي) 4 أهداف

9- سيباستيان هالر (وست هام) 3 أهداف

10- ماسون ماونت (تشيلسي) 3 أهداف

#تامي أبراهام #سيرجيو أجويرو

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