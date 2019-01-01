  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. نابولي يخطف فوزاً ثميناً على ليفربول في قمة دوري الأبطال

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. نابولي يخطف فوزاً ثميناً على ليفربول في قمة دوري الأبطال


وكالات / سما /

نجح فريق نادي نابولي الإيطالي في تحقيق فوز ثمين على حساب ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

واستضاف أمراء الجنوب، حامل لقب دوري أبطال أوروبا على ملعب ساو باولو لحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعات للمسابقة الأوروبية العريقة.

انتهى الشوط الأول من مباراة القمة في المجموعة الخامسة بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، واستمرت النتيجة على هذا الحال حتى الدقيقة 82، حين احتسب الحكم الألماني المعروف فيليكس بريش ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض بعد تعرض اللاعب خوسيه كاييخون للعرقلة داخل منطقة الجزاء على يد أندي روبرتسون.

النجم البلجيكي الرائع درايس ميرتينز انبرى لتنفيذ ركلة الجزاء واستطاع تحويلها بنجاح إلى هدف، رغم محاولة أدريان التصدي للكرة حيث لمسها بالفعل ولكنه لم يستطع منع الهدف.

وفي الدقيقة الثانية من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أضاف المهاجم الإسباني ولاعب توتنهام الإنجليزي السابق، فيرناندو يورنتي الهدف الثاني لنابولي مستغلاً خطأ دفاعياً فادحاً من جانب لاعبي الريدز، من التسديدة الأولى له على مرمى الليفر ومن اللمسة رقم 14 للكرة !.

بهذه النتيجة، يزاحم نابولي، فريق ريد بول سالزبورج النمساوي على صدارة جدول ترتيب فرق المجموعة، ولكن يتفوق الأخير بفضل فارق الأهداف بعد الفوز الكاسح على جينك البلجيكي بسداسية.

#ليفربول #نابولي

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري : حماس تنتج صواريخ لا تعترضها القبة الحديدية وقادرة على ضرب حيفا

تلقيت اتصالا من الحوثي ..عبد الباري عطوان

مرفق رابط التسجيل.. فتح باب التسجيل لـ1000 وظيفة حكومية في غزة

نتنياهو يستنجد بالمستوطنين: إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح في إسقاطي

حتى الساعة 14:00: نسبة التصويت العامة في الانتخابات الاسرائيلية تصل إلى 36.5%

أردوغان شامتا في السعودية: لنتذكر من بدأ بقصف اليمن أولا !!

تل ابيب: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمتنا

الأخبار الرئيسية

عودة

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

515899C

فيديو : تُركت تنزف.. استشهاد سيّدة برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

55

محدث : الليكود و"كاحول-لافان" 32 مقعدا لكل منهما والمشتركة 12

515902C

مصرع 4 مواطنين واصابة 3 بجراح خطرة بحادث سير شرق الخليل

اشتيه: اسرائيل تشن علينا حربا مالية و الوضع في قطاع غزة صعب جدا