فيديو.. نابولي يخطف فوزاً ثميناً على ليفربول في قمة دوري الأبطال

وكالات / سما /

نجح فريق نادي نابولي الإيطالي في تحقيق فوز ثمين على حساب ليفربول الإنجليزي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

واستضاف أمراء الجنوب، حامل لقب دوري أبطال أوروبا على ملعب ساو باولو لحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعات للمسابقة الأوروبية العريقة.

انتهى الشوط الأول من مباراة القمة في المجموعة الخامسة بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين، واستمرت النتيجة على هذا الحال حتى الدقيقة 82، حين احتسب الحكم الألماني المعروف فيليكس بريش ركلة جزاء لمصلحة أصحاب الأرض بعد تعرض اللاعب خوسيه كاييخون للعرقلة داخل منطقة الجزاء على يد أندي روبرتسون.

النجم البلجيكي الرائع درايس ميرتينز انبرى لتنفيذ ركلة الجزاء واستطاع تحويلها بنجاح إلى هدف، رغم محاولة أدريان التصدي للكرة حيث لمسها بالفعل ولكنه لم يستطع منع الهدف.

وفي الدقيقة الثانية من عمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أضاف المهاجم الإسباني ولاعب توتنهام الإنجليزي السابق، فيرناندو يورنتي الهدف الثاني لنابولي مستغلاً خطأ دفاعياً فادحاً من جانب لاعبي الريدز، من التسديدة الأولى له على مرمى الليفر ومن اللمسة رقم 14 للكرة !.

بهذه النتيجة، يزاحم نابولي، فريق ريد بول سالزبورج النمساوي على صدارة جدول ترتيب فرق المجموعة، ولكن يتفوق الأخير بفضل فارق الأهداف بعد الفوز الكاسح على جينك البلجيكي بسداسية.