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المشتركة أصبحت أهم كتلة معارضة

ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ايمن عودة : سنلتقي اليوم غانتس ونقرر اتجاهنا ونريد استبدال نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

هاجم ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو، قائلاً "إننا في تصويتنا منعنا بشدة تشكيل حكومة يمينية متطرفة تحت قيادته"

واضاف عودة، مخاطبا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو : "اسمع يا ابو يائير ، التحريض له ثمن" ، مضيفًا أن "المتغير الرئيسي في هذه الانتخابات هو نسبة الأصوات".

في غضون ذلك ، أكد أنه تلقى مكالمة هاتفية من زعيم تحالف ازرق وابيض بني غانتس (والذي حصل حسب النتائج شبه الرسمية على 32 مقعدا) وقال انه سيلتقيه اليوم ونقرر اتجاهنا".

عندما سئل عن خطط القائمة المشتركة، قال عودة: "نريد استبدال حكومة نتنياهو ، لكن في الوقت نفسه لسنا في جيب أحد".

وكان نتنياهو استنجد امس بالمستوطنين قائلا : "إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح في إسقاطي ".

وكان أحمد الطيبي الرجل الثاني في القائمة العربية المشتركة، قال اليوم الأربعاء، إن القائمة لن تشارك في أي حكومة سيتم تشكيلها في إسرائيل.

ولفت في تصريحات أوردتها صحيفة هآرتس، إلى أنهم لا يستبعدون الجلوس مع بيني غانتس للاستماع إليه، مشيرًا إلى أن بعض الاتصالات التي جرت مع مقربين من غانتس لم تطرح قضية التوصية به.

وأشار إلى أن القائمة في حالة تشاور دائم حول الوضع الجديد بعد ما حققته من إنجاز مهم، مبينًا أنها أصبحت أهم كتلة معارضة داخل الكنيست.

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