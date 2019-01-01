الرئيس يبدأ غدا زيارة رسمية للنرويج تستمر ثلاثة أيام

رام الله / سما /

يبدأ الرئيس محمود عباس، يوم غد الخميس، زيارة رسمية إلى مملكة النرويج تستمر ثلاثة أيام.

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس سيلتقي خلال الزيارة ولي العهد النرويجي القائم بأعمال الملك، ورئيس الوزراء، ووزيرة الخارجية، كما سيزور البرلمان النرويجي.

وبين أن الزيارة تأتي لشكر النرويج ملكا وحكومة وشعبا على مواقفهم السياسية ودعمهم المستمر لشعبنا وقضيته، مؤكدا أهمية دورها بصفتها من أهم المانحين، التي تقدم الدعم في شتى المجالات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة إلى ترؤسها مجموعة المانحين، التي ستنعقد يوم 26 المقبل في نيويورك على مستوى الوزراء.

وأشار الخالدي، إلى أن الرئيس سيتوجه بعد اختتام زيارة للنرويج الى نيويورك للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ظهر السادس والعشرين من الشهر الجاري، وسيلقي كلمة هامة.

ومن المقرر ان يعقد الرئيس ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، لقاءات مع أكثر من 50 رئيس ورئيس وزراء وقيادات عالمية، تكون فلسطين حاضرة فيها بصفتها رئيسة مجموعة الـ77 +الصين.