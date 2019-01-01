الاحتلال يعتقل تاجرا على معبر بيت حانون

غزة / سما/

أكد عبد الناصر فروانة مدير دائرة الاحصاء بوزارة الاسرى بغزة ان سلطات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف جواد خميس حسان وهو يعمل تاجرا، اثناء استدعائه من قبل مخابرات الاحتلال على معبر بيت حانون "ايرز".

وأوضح أن حسان هو المواطن الخامس من قطاع غزة الذين تم اعتقالهم على معبر بيت حانون منذ مطلع العام الجاري، وهو الثاني خلال اسبوع عدا عن احتجاز واستجواب العديد من المواطنين لساعات خلال سفرهم من والى قطاع غزة.

وقال ان سلطات الاحتلال تجعل المعبر مصيدة لاعتقال المواطنين ومكانا للضغط والاستجواب والمضايقات واعاقة التنقل والحركة من والى قطاع غزة.

وجدد فروانة الدعوة الى تثقيف الناس وتوعيتهم وتحصينهم من خطر الاعتقال والا حتجاز والاستجواب والاجراءات المتبعة من قبل الاحتلال مع المواطنين، مؤكدا على حق المواطنين بحرية الحركة والتنقل من والى قطاع غزة.