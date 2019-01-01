نائب الرئيس الفلسطيني : نتنياهو تلقى هزيمة بالانتخابات

رام الله / سما /

عقب الفلسطينيون على نتائج الانتخابات في إسرائيل، وصرح المسؤول في السلطة الفلسطينية صائب عريقات أن "كل حكومة ستقام في إسرائيل عليها ان تفهم أنه لن يكون سلام وأمن بدون انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67".

وتطرقت الصحف اليومية الفلسطينية صباح الى الانتخابات الإسرائيلية، وكان العنوان الرئيسي لصحيفة الأيام الفلسطينية على صفحتها الرئيسية "انتخابات بدون حسم"، وقالت الصحيفة انه لا توجد نتائج انتخابات حاسمة بإسرائيل مشددين على ان القائمة المشتركة مع "يسرائيل بيتنو" الذين سيرجحون الكفة.

وعلى صعيد متصل، قال نائب الرئيس الفلسطيني محمود العالول ان :"نتنياهو تلقى هزيمة" رغم مهاجمته العرب في إسرائيل.

وأضاف ان "القائمة المشتركة تعكس الوحدة العربية".