ليبرمان: لا خيار سوى حكومة وحدة ولا انتخابات جديدة

القدس المحتلة / سما /

قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد أي خيار أمام "الإسرائيليين" سوى أن يتم تشكيل حكومة وحدة واسعة وعدم اللجوء لأي انتخابات جديدة.

وأوضح في تصريحات نقلتها قناة 12 العبرية، أنه لن يكون هناك أي توصية أو اقتراح بحل الكنيست الجديد والتوجه لانتخابات ثالثة.

وشدد على أنه لن يدخل في حكومة تضم العرب، ولن يسمح بمشاركة الحريديم قبل أن يتم التوافق على قوانين العمل والتجنيد.

وبات حزب ليبرمان هو الأكثر حسمًا أمام المرشحين لتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن حصد 10 مقاعد.