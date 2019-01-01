الطيبي: لن نشارك في أيّ حكومة إسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

قال أحمد الطيبي الرجل الثاني في القائمة العربية المشتركة، اليوم الأربعاء، إن القائمة لن تشارك في أي حكومة سيتم تشكيلها في إسرائيل.

ولفت في تصريحات أوردتها صحيفة هآرتس، إلى أنهم لا يستبعدون الجلوس مع بيني غانتس للاستماع إليه، مشيرًا إلى أن بعض الاتصالات التي جرت مع مقربين من غانتس لم تطرح قضية التوصية به.

وأشار إلى أن القائمة في حالة تشاور دائم حول الوضع الجديد بعد ما حققته من إنجاز مهم، مبينًا أنها أصبحت أهم كتلة معارضة داخل الكنيست.

وبين أنه سيتم التشاور بشأن قضية التوصية لرئاسة الحكومة، وأنه قد لا يتم التوصية بأي طرف