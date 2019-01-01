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جسر الزرقاء: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جسر الزرقاء: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار


القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب مراد خليل كتكت (19 عاما) فجر اليوم، الأربعاء، في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية جسر الزرقاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في أحد شوارع قرية جسر الزرقاء، وعلى الفور قدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لشاب يعاني من جروح حرجة، ونقل على وجه السرعة إلى مستشفى "هيلل يافه" في الخضيرة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته.

وقالت الشرطة إنها تلقت إخطارا عن حادث إطلاق نار خلف جريحا في جسر الزرقاء، حيث وصلت دوريات الشرطة إلى المكان، وقام عناصر الشرطة بإغلاق الموقع وجمع الأدلة والتحقيق، دون أن تتضح بعد خلفية الجريمة، ودون أن يعتقل أي مشتبه به.

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