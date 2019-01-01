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الاحتلال يغلق طريق الفرديس البرية التاريخية شرق بيت لحم

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طريق الفرديس البرية التاريخية شرق بيت لحم، بأسلاك شائكة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن الاحتلال أغلق الطريق التاريخية الموصلة إلى البحر الميت بحجة انها منطقة آثار، ويبلغ طولها حوالي (10) كم.

وأشار بريجية إلى أن هذا الاجراء سيحرم المواطنين من الوصول إلى أراضيهم وبالتالي هجرتها والاستيلاء عليها لأطماع استيطانية.

يذكر ان منطقة الفرديس وما يحيط بها تتعرض منذ سنوات الى هجمة استيطانية واعتداءات كما حدث في تجمع "جب الذيب" ومدرسة تحدي 5 ، ومصادر الأراضي والاستيلاء على لوحات شمسية واخطار منازل في حي الزواهرة .

#الاحتلال

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