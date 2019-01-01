صورة : مذيعة إسرائيلية لم تسأل نتنياهو سؤالا حتى لا تحرجه.. ما هو؟

القدس المحتلة / سما /

تحدثت إعلامية إسرائيلية عن سؤال محرج لم تسأله لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال مقابلة صحفية معه.



وقالت تال شنايدر، الكاتبة في الشؤون الدبلوماسية في صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، بتغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، إن نتنياهو جلس أمامها خلال اللقاء الصحفي، واضعا قدمه على "كتاب".

وقالت شنايدر إنها كانت ترغب في سؤال نتنياهو أثناء عقد لقاء حواري معه، يتعلق بالكتاب الذي يقرأه حاليا، لكنه جلس أمامها واضعا قدمه على كتاب حمل عنوان "مئة عام على الفن في إسرائيل".



وأوردت شنايدر أن السؤال التقليدي لأي سياسي أثناء إجراء حوار لا بد أن يتعلق بالكتاب الذي يفضله ويتمنى قراءته، وما شابه، لكنها تعجبت من وضعه كتابا تحت قدميه، وتساءلت عن السبب وراء ذلك، هل لسبب صحي؟ أم لأنه يجلس على كرسي مرتفع، مقارنة بها هي؟ مضيفة أنها مجرد تخمينات.