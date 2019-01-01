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حماس: جميع الأحزاب الإسرائيلية واضحة في معاداتها لشعبنا

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: جميع الأحزاب الإسرائيلية واضحة في معاداتها لشعبنا


غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حماس، مساء الثلاثاء، إن الجمهور الإسرائيلي كان بين اختيار الحزب المتطرف أو الأكثر تطرفًا، وأن جميع الأحزاب كانت واضحة في معاداة شعبنا وإنكار حقوقه.

ولفت قاسم في تصريح صحفي له، إلى أن كل الأحزاب تحرض على العدوان على قطاع غزة وضم الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وإنكار حق العودة.

وقال "بغض النظر عمن سيقود الكيان الصهيوني، شعبنا سيواصل نضاله ضد الاحتلال الصهيوني حتى ينتزع حريته بالمقاومة الشاملة، ويواجه كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وسيواصل نضاله لكسر الحصار عن قطاع غزة".

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