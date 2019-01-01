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الطيبي : انتهى عهد نتنياهو واسقطنا صفقة القرن

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي : انتهى عهد نتنياهو واسقطنا صفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

قال النائب احمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة ان الجمهور العربي اعاد ثقته في القائمة المشتركة ، واضاف ان العنوان الاساس لهذه الانتخابات هو : انتهى عهد نتنياهو وسقطت صفقة القرن وهذه صفعة من عرب الداخل لنتنياهو وللرئيس الامريكي ترامب.

واستطرد: مسؤوليتنا كبيرة امام جمهورنا العربي وابناء شعبنا وسنبذل كل جهد لاستغلال الفرص لانجازات ملموسه لمجتمعنا في موضوع العنف والجريمة والتطوير الاقتصادي والاجتماعي بالاضافه الى نوقفنا الوطني بانهاء الاحتلال واقامة الدوله الفلسطينيه.

مصير نتنياهو اما البيت او السجن لانه لن يحصل على حكومة حصانة من المحاكمة.

وفي حديث اوليّ لوسائل الاعلام، قال النائب د. يوسف جبارين في تعقيبه عل نتائج الاستطلاعات الأوليّة للانتخابات:

"اولًا، نتنياهو كما يبدو لن يملك الاغلبية الكافية (61) لتشكيل حكومة يمين متطرف، وبالتالي فان مبادرته لانتخابات جديدة لم تساعده. على المستوى الشخصي فان نتنياهو لن يتمكن ايضًا من الحصول على الحصانة لكي يفلت من المثول امام المحكمة بسبب قضايا الفساد الّتي تحيط به".

وأضاف: "اما بالنسبة للقائمة المشتركة فان النتيجة الأهم هي ارتفاع نسبة التصويت في مجتمعنا العربي بعد الهبوط الذي شهدناه بالانتخابات الأخيرة، الأمر الذي يعني ايضًا ازدياد تمثيلنا البرلماني في القائمة، مما سيساهم في تعزيز عملنا وتقوية نضالنا وحضورنا السياسي".

وتوجه جبارين برسالةٍ شكر وتقدير الى الأهالي قائلًا: "نشكر كل اهالينا على الثقة الغالية بالقائمة المشتركة وبالوحدة الوطنية. هذه الثقة هي مصدر اعتزاز لنا ونعاهدهم ان نبذل كل مجهود من أجل تمثيل قضاياهم وخدمة ابناء وبنات شعبنا بما يليق بدعمهم وتوقعاتهم".

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