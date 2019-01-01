مصرع 4 مواطنين واصابة 3 بجراح خطرة بحادث سير شرق الخليل

القدس المحتلة/ سما/

لقي اربعة مواطنين مصرعهم واصيب ثلاثة آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء حادث سير مروع على الطريق الالتفافي بالقرب من بني نعيم شرق الخليل.

وبحسب مصادر في الهلال الاحمر ومصادر محلية متطابقة، فقد لقي الشبان: ناجي جميل رشدي مناصرة 19 عاما و امير محمد رشدي مناصرة 19 عاما و عبد الله عطا مناصرة 19 عاما والفتى أحمد محمد مناصرة 14 عاما مصرعهم في الحادث، وتم نقل ثلاث اصابات الى مستشفيات اسرائيلية، وحالة المصابين ما بين خطرة الى خطرة جدا، واعلن في وقت لاحق عن وفاة اثنين منهما، وتم نقل اصابة الى مستشفى الميزان التخصصي في الخليل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ان اربعة مواطنين لقوا حتفهم جراء حادث تصادم سيارتين مع بعضهما البعض بعد منتصف الليلة الماضية.

