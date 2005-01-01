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تل ابيب: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمتنا

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب: دولة آسيوية حاولت اختراق أنظمتنا


القدس المحتلة / سما /

قدم حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلي شكوى إلى مقر السايبر الوطني بسبب محاولة لاختراق أنظمته من دولة آسيوية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن حزب "يسرائيل بيتنو" (إسرائيل بيتنا)، بزعامة أفيغدور ليبرمان، قد توجه إلى مقر السايبر الوطني للشكوى ضد محاولة اختراق أنظمة الحزب من قبل إندونيسيا.

وأوردت الصحيفة العبرية أنه رغم فشل محاولة اختراق أنظمة الحزب، وعدم تسببها بأي ضرر، لكنه توجه بشكوى لهذا الغرض.

ونقلت الصحيفة العبرية عن أحد التقنيين العاملين مع الحزب أن "الحديث يدور عن محاولة لمنع تقديم الخدمات"، وبرأيه "هناك إمكانية أن الهجوم جاء من خارج اسرائيل، لكن هناك إمكانية أنه نفذ من قبل شخص، ويستخدم VPN مزيف".

وأكدت الصحيفة العبرية أنه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها حزب "يسرائيل بيتنو" شكوى إلى مقر السايبر تتعلق بهجمات إلكترونية، حيث قام أفيغدور ليبرمان الأسبوع الماضي بتقديم شكوى إلى رئيس مقر السايبر مطالبا إياه اتخاذ خطوات سريعة ضد إمكانية حدوث هجوم سايبر.

وناشد ليبرمان رئيس مقر السايبر بطلب اتخاذ خطوات سريعة ضد إمكانية حدوث هجوم سايبر قبل أيام من الانتخابات، وحتى في يوم الانتخابات نفسه، ضد حزبه "يسرائيل بيتنو".

وفتحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح الثلاثاء، أبوابها للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، لإجراء انتخابات تشريعية يسعى خلالها، بنيامين نتنياهو، إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء.

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