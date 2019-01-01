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إعادة تأهيل مدخل الخليل الشمالي الغربي

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعادة تأهيل مدخل الخليل الشمالي الغربي


الخليل / سما /

 استكملت طواقم بلدية الخليل اليوم الثلاثاء، تأهيل المدخل الشمالي الغربي لمدينة الخليل (بئر المحجر- بيت كاحل)، الممتد من جسر بيت كاحل إلى مدخل "واد القُف" واستكملت تعبيده.

ويخدم مدخل المدينة الغربي الذي يربط الخليل بالبلدات والقرى الواقعة غربها شريحة كبيرة من المواطنين، وينطوي على أهمية كبيرة كونه يصل المدينة بالمنطقة الصناعية وتعبره مئات الشاحنات يومياً.

وأوضح رئيس قسم الطرق المهندس طارق شقير أنّ إعادة تأهيل البنية التحتية للشارع تمت بدعم من بنك التنمية الإسلامي من خلال وزارة الحكم المحلي وصندوق بلدية الخليل، وشملت تمديد خط مياه يتناسب مع احتياجات المنطقة، وتركيب أعمدة الإنارة، وبناء أرصفة على جانبي الطريق، وجزيرة وسطية، وتمديد خطوط الضغط العالي تحت الأرض، وإعادة التأهيل بتعبيد المقطع المذكور وتركيب أعمدة إنارة.

من جانبه، أكدّ رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أهمية إعادة تأهيل هذا الشارع الحيوي، لتحسين الوضع القائم ولتسهيل حياة المواطنين، مشيراً إلى أنّ مجموعة من مشاريع الطرق سيتم الإعلان عنها قريباً لتنفيذها خلال الفترة القادمة.

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