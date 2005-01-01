عودة: نتنياهو شخص كاذب يُحرض علينا

القدس المحتلة / سما /

اتهم رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"الكذب والتحريض على العرب" خلال الحملة للانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء، وتشهد منافسة شديدة بين نتنياهو ورئيس أركانه السابق بيني غانتس.

وقال عودة في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن نتنياهو شخص كاذب يحرض علينا، ويقول للجمهور اليهودي: اهجموا، إن العرب يصوتون بكثافة"، مصيفاً: "نحن بمواجهة رئيس حكومة يحرّض ويكذب بخصوصنا".

وناشد عودة في شريط الفيديو فلسطينيي 48 الإقبال على التصويت، كما تحدث عن الوضع الاقتصادي الصعب لهم. وقال: "هم يفرضون علينا ان نكون مواطنين درجة ثانية، ونحن علينا رفض هذا الواقع".

وفتحت صناديق الاقتراع، صباح الثلاثاء، في الساعة 7,00 (4,00 ت غ) أمام 6,4 مليون ناخب في ثاني انتخابات تجري خلال خمسة أشهر، على أن تغلق في الساعة العاشرة مساء في معظم المناطق.

وكان نتنياهو دعا اليهود الى الاقبال على التصويت. وقال "ان نسبة التصويت عند العرب عالية، وتبلغ نسبة تصويتهم في الشمال (منطقة الجليل) ضعفي نسبة التصويت عند اليهود".

وأضاف نتنياهو "إن العرب يخرجون للتصويت لان السلطة الفلسطينية طالبتهم بإسقاط نتننياهو، ولهم حاليا 13 عضواً في الكنيست وقد ينالون أكثر" خلال هذه الانتخابات.

وتساءل نتنياهو "هل تريدون أن تستيقظوا صباح الغد لتجدوا بيني غانتس رئيس وزرائكم في تحالف مع أحمد الطيبي وأيمن عودة"، وهما نائبان عربيان.

وأضاف أيمن عودة "ان نسبة التصويت العامة ارتفعت، لكن هناك فجوة بيننا وبين المجتمع اليهودي فهم يسبقوننا بنسبة 15%"، في إشارة إلى زيادة نسبة مشاركة الاسرائيليين اليهود بنسبة 15 % مقارنة بنسبة مشاركة العرب.