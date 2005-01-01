حماس تعلق على الانتخابات الاسرائيلية للكنيست الـ22.. فماذا قالت عن صفقة القرن؟

غزة / سما /

علقت حركة حماس ، مساء اليوم الثلاثاء، على انتخابات " الكنيست " الإسرائيلية الـ22 والتي تجري اليوم ومن المزمع الإعلان عن نتائجها الأولية خلال الساعات القليلة القادمة.

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم إن "الانتخابات الإسرائيلية في إسرائيل اليوم تجري في دولة قائمة على الاحتلال والاغتصاب لأرض شعبنا الفلسطيني".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي أن "تلك الانتخابات ما هي إلا اختيار بين المستوطنين الأغراب على أرض فلسطين المحتلة".

واردف قائلا : "تأتي الانتخابات لإدارة الاستيطان على أرض فلسطين ما يضمن استمرار المستوطنين في اغتصاب الأرض التي طُرد منها أهلها".

وأوضح قاسم أن الأحزاب الإسرائيلية المتنافسة كلها كانت تحرض على العدوان على قطاع غزة وضم الضفة الغربية المحتلة وتدنيس الأقصى وعدم الاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني.

وتابع: أن منافس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، (في إشارة منه لرئيس الأركان السابق بالكيان باني غينيس) هو الذي قاد الجيش في العدوان على شعبنا عام ٢٠١٤.

ووفقا للناطق باسم الحركة، فإن " صفقة القرن " الأمريكية منسجمة تماماً مع الرؤية الإسرائيلية، "وما يمكن أن يمنعها هو مقاومة الشعب الفلسطيني".