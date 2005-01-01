رام الله: الضابطة الجمركية تغلق محطتين بيع وقود غير قانونية

رام الله / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه وبناءً على معلومات استخبارية، تمكن الجهاز بمساندة الأخوة في جهاز الشرطة والأمن الوطني والارتباط العسكري، اليوم في محافظة رام الله، من أغلاق محطتين عشوائيتين لبيع الوقود المغشوش ومصادرة كمية من الوقود المهرب ومضخة للتعبئة، وذلك لعدم قانونيتها ولضررها الاقتصادي واستنزافها لخزينة الدولة وضررها الجسيم على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة، حيث تم التحفظ على المضبوطات. واستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.