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الخارجية الكويتية تدعو الجيش إلى الاستعداد والحذر من أي مخاطر محتملة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الكويتية تدعو الجيش إلى الاستعداد والحذر من أي مخاطر محتملة


الكويت /سما/

دعا وزير الخارجية الكويتي، وزير الدفاع بالإنابة، الجيش الكويتي إلى مضاعفة جهوده للدفاع عن البلاد ضد أي مخاطر محتملة، بعد أيام من هجمات استهدفت منشآت "أرامكو" النفطية في السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" عن الوزير صباح الخالد، تشديده على "ضرورة ممارسة أقصى درجات الحذر والاستعداد لمواجهة أي أحداث تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد والمنطقة، مهيبا برجال القوات المسلحة مضاعفة الجهد للدفاع عن البلاد من أي مخاطر محتملة".

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأكد الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر الهجمات ضدها، مشددا خلال جلسة لمجلس الوزراء على قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".

ودعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات.

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