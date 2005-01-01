السفيرة أبو يوسف: الدعوى القضائية ضد غانتس تحاصر مجرمي الحرب

لاهاي /سما/

قالت سفيرة فلسطين لدى هولندا روان أبو يوسف، إن الدعوى القضائية المرفوعة ضد رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني غاتس في المحاكم الهولندية، من قبل المواطن الفلسطيني إسماعيل زيادة، تعزز المساءلة القضائية وتحاصر مجرمي الحرب.

وأضافت أبو يوسف في تصريح لـ"وفا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الهولندية عقدت أولى جلساتها اليوم للنظر في اختصاص المحكمة بالقضاء في جريمة استهداف 6 من أفراد عائلة زيادة في قطاع غزة إبان العدوان الإسرائيلي عام 2014، وستصدر قرارها باختصاصها من عدمه بعد ستة أسابيع من اليوم.

وأوضحت أن الدستور الهولندي يتيح للمواطنين الهولنديين غير القادرين على الوصول للعدالة في خارج بلادهم، التوجه إلى قضائهم المحلي، ولذلك توجه المواطن الهولندي من أصل فلسطيني اسماعيل زيادة للمحكمة.

وأشارت أبو يوسف، إلى أن المتهمين الاسرائيليين كانوا يدفعون تجاه حقهم بالحصانة من المحاكمة في هولندا، وهم يقولون أنه كان مفترض على المواطن الغزي التوجه للقضاء الإسرائيلي، وكما هو متوقع لم يحضروا الجلسة وكان يمثلهم مكتب محاماة خاصة.

وقالت: إنه بغض النظر قبلت المحكمة الدعوة القضائية المقدمة من إسماعيل زيادة أم لا، فإننا نعتقد أن هذه القضايا هي أحد الادوات القانونية في المحاكم الوطنية لتعزيز المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب من الاحتلال الإسرائيلي.