  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الهدمي: إقامة بؤرة استيطانية على جبل المنطار يأتي في إطار تغول الاحتلال باستباحة القدس

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي: إقامة بؤرة استيطانية على جبل المنطار يأتي في إطار تغول الاحتلال باستباحة القدس


القدس المحتلة / سما /

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في بادية القدس شرق بلدة السواحرة الشرقية، يأتي في إطار التغول الاحتلالي باستباحة مدينة القدس.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير الهدمي، اليوم الثلاثاء، إلى خيمة الاعتصام في برية السواحرة، التقى خلالها فعاليات وطنية وعشائرية ومحامين.

وأضاف: إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الانحياز الأميركي له، مؤكدا عدم شرعية الاستيطان، وأن ارتفاع وتيرة الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية لن تنال من عزيمة وتصميم شعبنا وقيادته على التصدي لكل المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سياستها العنصرية والعدوانية.

وكان مستوطنون مسلحون اقتحموا المنطقة فجر الأحد الماضي ووضعوا فيها "كرفانات"، ومظلات، وأنابيب مياه، تمهيدا للاستيلاء عليها، فيما أقام أهالي بلدة السواحرة أمس خيمة اعتصام في المكان، لمواجهة اعتداءات المستوطنين.

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: حماس تجبي ما يقارب 70 مليون دولار شهرياً وتوجيهات بإنصاف الموظفين بغزة وتفريغات 2005!

تفاصيل جديدة حول الجدل الدرامي الذي كاد يؤدي إلى الحرب في غزة الأسبوع الماضي

غزة: العثور على جثة شاب برفح

بالفيديو.. بوتين معلقا على هجمات "أرامكو": "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"

استطلاع فلسطيني: أغلبية تؤيد استقالة الرئيس عباس

حماس تجري مشاورات مع مصر وترسل تحذيرا لاسرائيل

حتى الساعة 14:00: نسبة التصويت العامة في الانتخابات الاسرائيلية تصل إلى 36.5%

الأخبار الرئيسية

مطالبا بمتابعة القرارات الدولية.. اشتيه: اسرائيل تشن علينا حربا مالية و الوضع في قطاع غزة صعب جدا

احزاب

الانتخابات الإسرائيلية: ارتفاع نسبة التصويت بانتخابات الكنيست لـ 53.5 % حتى الساعة السادسة

الاعلام العبري : حماس تنتج صواريخ لا تعترضها القبة الحديدية وقادرة على ضرب حيفا

نتنياهو يستنجد بالمستوطنين: إذا لم تذهبوا للتصويت فإن أيمن عودة سينجح في إسقاطي

628A9227

مظاهرات حاشدة في غزة تأييدا لتجديد تفويض الاونروا ودعما لمفوضها