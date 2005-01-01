الهدمي: إقامة بؤرة استيطانية على جبل المنطار يأتي في إطار تغول الاحتلال باستباحة القدس

القدس المحتلة / سما /

قال وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في بادية القدس شرق بلدة السواحرة الشرقية، يأتي في إطار التغول الاحتلالي باستباحة مدينة القدس.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير الهدمي، اليوم الثلاثاء، إلى خيمة الاعتصام في برية السواحرة، التقى خلالها فعاليات وطنية وعشائرية ومحامين.

وأضاف: إن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الانحياز الأميركي له، مؤكدا عدم شرعية الاستيطان، وأن ارتفاع وتيرة الأعمال الاستيطانية الإسرائيلية لن تنال من عزيمة وتصميم شعبنا وقيادته على التصدي لكل المخططات الإسرائيلية الرامية إلى فرض سياستها العنصرية والعدوانية.

وكان مستوطنون مسلحون اقتحموا المنطقة فجر الأحد الماضي ووضعوا فيها "كرفانات"، ومظلات، وأنابيب مياه، تمهيدا للاستيلاء عليها، فيما أقام أهالي بلدة السواحرة أمس خيمة اعتصام في المكان، لمواجهة اعتداءات المستوطنين.