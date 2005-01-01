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184 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
184 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال


القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة، ووسط قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المتطرفين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد الأقصى وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 154 مستوطنًا و30 من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن خرافة "الهيكل" المزعوم ومعالمه.

وأوضحت أن المستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية في المسجد، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه أي قرب باب الرحمة، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابًا من باحات المسجد واقتادته إلى مركز تحقيق شرطة "الياهو" بالقدس المحتلة.

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