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الانتخابات الإسرائيلية: مليونين و800 الف اسرائيلي يشاركون حتى الساعة الرابعة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الانتخابات الإسرائيلية: مليونين و800 الف اسرائيلي يشاركون حتى الساعة الرابعة


القدس المحتلة / سما /

تحتدم عملية التصويت للانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22 ، وبلغت نسبة الناخبين الإسرائيليين حتى الساعة الرابعة 44.3% بزيادة 02% عن الانتخابات السابقة، حيث صوت 2.331.500 من أصحاب حق الاقتراع. كما سجلت حتى الساعة العاشرة صباحا 15% والحديث يدور عن زيادة بنسبة 2% من انتخابات عام 1984. 

لكن هذه المعطيات لا يمكنها الإشارة الى اتجاه النتائج، من جانبه أعرب رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ملتسر لوسائل إعلامية عن رضاه عن سير العملية الانتخابية.

نتابع واياكم هنا سير العملية الانتخابية خلال ساعات النهار ولغاية اغلاق صناديق الاقتراع حين ننقل اليكم نتائج عينات انتخابية هي عبارة عن صناديق اقتراع للتصويت الموازي في مختلف ارجاء اسرائيل. ونتائجها تكون قريبة للغاية من النتائج الحقيقية.


05:57 م نسبة التصويت بإسرائيل وصلت حتى الساعة الرابعة الى 44.3% ، أعلى بـ 1.5% عن السابقة، بمشاركة 2,834,584

05:55 م فيسبوك الغت 82 حسابات وهمية دعت الى المقاطعة

05:20 م لجنة الانتخابات المركزية تستجيب لشكوى المعسكر الديموقراطي وتحظر على حزب شاس المتدين توزيع مباركات وتمائم على مداخل مراكز الاقتراع

05:17 م حزب العمل يقدم شكوى الى لجنة الانتخابات بعد اخراج أوراق للحزب من احد مراكز الاقتراع في مدينة تل ابيب

05:13 م رئيس لجنة الانتخابات المركزية يأمر بتجديد نشاط برنامج المحادثات الالية لنتنياهو في الفيسبوك

04:26 م رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ملتسر يصدر أوامر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عدم اجراء اي مقابلات في يوم الانتخابات 

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