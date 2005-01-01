الانتخابات الإسرائيلية: مليونين و800 الف اسرائيلي يشاركون حتى الساعة الرابعة

القدس المحتلة / سما /

تحتدم عملية التصويت للانتخابات الإسرائيلية للكنيست الـ22 ، وبلغت نسبة الناخبين الإسرائيليين حتى الساعة الرابعة 44.3% بزيادة 02% عن الانتخابات السابقة، حيث صوت 2.331.500 من أصحاب حق الاقتراع. كما سجلت حتى الساعة العاشرة صباحا 15% والحديث يدور عن زيادة بنسبة 2% من انتخابات عام 1984.

لكن هذه المعطيات لا يمكنها الإشارة الى اتجاه النتائج، من جانبه أعرب رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ملتسر لوسائل إعلامية عن رضاه عن سير العملية الانتخابية.

نتابع واياكم هنا سير العملية الانتخابية خلال ساعات النهار ولغاية اغلاق صناديق الاقتراع حين ننقل اليكم نتائج عينات انتخابية هي عبارة عن صناديق اقتراع للتصويت الموازي في مختلف ارجاء اسرائيل. ونتائجها تكون قريبة للغاية من النتائج الحقيقية.



05:57 م نسبة التصويت بإسرائيل وصلت حتى الساعة الرابعة الى 44.3% ، أعلى بـ 1.5% عن السابقة، بمشاركة 2,834,584

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