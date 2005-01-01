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قيس سعيد ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيس سعيد ونبيل القروي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية


تونس /سما/

 أعلنت لجنة الانتخابات التونسية، اليوم الثلاثاء، عن فوز قيس سعيد (مستقل) بالمرتبة الأولى في الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بحصوله على 18.4 % من الأصوات.

كما اشارت اللجنة خلال مؤتمر صحفي، عقد بالمركز الإعلامي التابع للهيئة في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس، إلى إحراز نبيل القروي (حزب قلب تونس) المرتبة الثانية بحصوله على 15.6%، ومرورهما إلى الجولة الثانية من الانتخابات، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونظرا لعدم حصول أي مرشح على نسبة اكثر من 50% فسيتم اللجوء لجولة ثانية من الانتخابات بين أعلى اثنين يحصلان أعلى الأصوات، وهذا سيؤجل الإعلان النهائي عن المرشح الفائز لحوالي أسبوعين أو أكثر لحين تقديم الطعون، وفي حالة عدم تقديم طعون، ستكون تواريخ الإعادة اما في نهاية الشهر الحالي، أو يوم السادس من أكتوبر، وفي حالة المرور إلى الطعون الثلاثة الابتدائية والاستئناف والتمييز فإن الجولة الثانية ستكون يوم الثالث عشر من الشهر المقبل. 

وتقدم 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، حيث صوت حوالي سبعة ملايين ناخب تونسي في 34 مركز اقتراع رئيسي وأكثر من أربعة آلاف مركز فرعي في 24 ولاية تونسية حسب عدد المسجلين في كل ولاية من ولايات تونس.

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