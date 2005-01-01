"الثقافة" تحتفل بمئوية ميلاد القائد الوطني الكبير حيدر عبد الشافي

رام الله / سما /

أطلقت وزارة الثقافة فعاليات الاحتفاء بمئوية ميلاد القائد الوطني الكبير حيدر عبد الشافي.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف في كلمة مسجلة خلال الاحتفال الذي نظم بالتعاون مع مركز الدكتور حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية في قاعة المؤتمرات بجامعة غزة، اليوم الثلاثاء، "نحتفل معكم اليوم بالذكرى المئوية الأولى لميلاد قامة من قامات فلسطين، الدكتور حيدر عبد الشافي ابن مدينة غزة هاشم، الذي سخر عمره المديد والمليء بالعطاء لشعبنا، سواء في العمل السياسي أو العمل الخدماتي الاجتماعي".

وأضاف أبو سيف أن "عبد الشافي لم يكن قائدا سياسيا فلسطينيا فقط بل ونموذجا للقائد الانساني الذي يسخر عمره لخدمة الناس، إلى جانب كونه قامة ثقافية فلسطينية شكل مرجعاً معرفياً للحركة الوطنية الفلسطينية منذ حضوره في المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأولى حتى آخر جلسة مجلس تشريعي حضرها قبل وفاته".

وتابع أبو سيف "في هذا اليوم نستذكر هؤلاء الأدباء المؤسسين لحركتنا الوطنية والثقافية في تقليد اتبعته الوزارة ضمن ما يعرف بالمئويات، في هذا العام نحتفل بالذكرى المئوية لميلاد الدكتور حيدر عبد الشافي كما نحتفل بالذكرى المئوية لميلاد المؤرخ الفلسطيني إميل توما، فيما سنحتفل العام المقبل بمئويتي الروائي الفلسطيني الكبير جبرا إبراهيم جبرا والناقد الفلسطيني الكبير إحسان عباس".

وأكد أن الحكومة ستصدر طابعا بريديا يحمل صور حيدر عبد الشافي، ضمن رؤيتها بضرورة حماية الهوية الوطنية، وترسيخ الحفاظ على الموروث والإرث المعرفي الفلسطيني وصولاً لإنجاز مشروعنا الوطني القائم على ضرورة حماية الحكاية الفلسطينية.

بدوره، استعرض ممثل مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية محسن أبو رمضان مسيرته بأبعادها الوطنية والديمقراطية والتنموية والحقوقية، مشدداً على أهمية استلهام هذه المسيرة المجيدة وإعادة إنتاج قيمه ومبادئه في المجتمع بأبعادها الوحدوية والديمقراطية.

من جهته، تحدث رئيس الجامعة الدكتور فريد القيق عن مناقب الفقيد، وأنه كان رجلاً في قضية تتسم بالعدالة، مشيداً بمواقفه وخاصة التي تدعو للوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي، إلى جانب الاهتمام بالعلم والمعرفة والثقافة وخاصة بين أوساط الشباب.