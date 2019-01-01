اللواء إياد بركات يلتقي رئيس جامعة الاستقلال

رام الله / سما /

التقى اللواء إياد بركات قائد جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله رئيس جامعة الاستقلال أ. د. صالح أبو أصبع، والوفد المرافق له من نائبيه للشؤون الإدارية والمالية د. رجاء سويدان، والعسكرية العقيد ركن سلمان تيسير عبد الله، ومديرة الإعلام والعلاقات العامة أ. الآء الشنطي، بحضور العميد نضال أبو السعيد نائب قائد الجهاز، والمقدم إبراهيم عياش مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، والمقدم أحمد بشارات مدير إدارة التخطيط والتدريب.

بدوره رحب اللواء بركات بهذا اللقاء الذي يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز العلاقات المشتركة وتبادل الخبرات، موضحاً آلية عمل الجهاز ودوره في مكافحة الجريمة الاقتصادية بكافة أشكالها ومهامه في خدمة المجتمع والمؤسسة الأمنية الفلسطينية.

من جانبه، قدم أ. د. صالح أبو أصبع نبذة عن الجامعة وتخصصها في مجال العلوم الأمنية، وسعيها الدائم إلى تطوير عمل أفراد المؤسسة الأمنية وتلبية احتياجاتهم، مؤكداً أهمية العلاقة مع جهاز الضابطة الجمركية، معرباً أن الجامعة ستبدأ تدريس دبلوم العلوم الجمركية الخاص بجهاز الضابطة الجمركية قريباً.

في السياق ذاته، أكدت د. رجاء سويدان، أن الجامعة بصدد استقبال الدفعة الأولى من الدبلوم المتوسط في تخصص " العلوم الجمركية"، في الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2019/2020، مشيدة بعمل جهاز الضابطة الجمركية الذي يتعامل مع المواطنين بشكل مباشر.



وشدد العقيد ركن سلمان تيسير عبد الله، على أهمية عقد النشاطات والدورات بين الجامعة وجهاز الضابطة الجمركية، لافتاً إلى ضرورة تنظيم "دورة متخصصة" تضم أفضل الضباط من الجهاز، عدا عن المحاضرات المتخصصة والنوعية.