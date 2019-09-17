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النيابة العامة وديوان الموظفين يعلنان نتائج المرحلة الثانية من مسابقة وظيفة معاون نيابة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة وديوان الموظفين يعلنان نتائج المرحلة الثانية من مسابقة وظيفة معاون نيابة


سما / وكالات/

أنهت اللجنة القائمة على مسابقة وظيفة معاون نيابة من عملية تصحيح اختبار القدرات الكتابية الذي تم خلال المرحلة الثانية من مراحل المسابقة، والذي كان يستهدف قياس قدرات المتقدمين في مهارات (التحليل والتكييف القانوني – الأسلوب والصياغة – سلامة اللغة وحسن الخط ).

وذكرت النيابة العامة إلى أنها حرصت اللجنة على اعتماد أرقام سرية للمتقدمين دون ظهور أسمائهم لدى القائمين على التصحيح، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والنزاهة في الاختيار.

وسيتقدم للمرحلة الثالثة التي سيعلن عن موعدها لاحقآ كل من اجتاز درجة *60%* في المرحلة الثانية وفق كشف الأسماء المرفق في هذا الإعلان.



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