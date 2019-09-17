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ألوية الناصر: المقاومة التي حررت غزة ستحرر كامل تراب فلسطين

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 05:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألوية الناصر: المقاومة التي حررت غزة ستحرر كامل تراب فلسطين


غزة / سما /

أكد المتحدث العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين أبو عطايا أن المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تحرر فلسطين كما حررت قطاع غزة عام 2005.

وقال أبو عطايا لقناة العالم: "إن الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة عام 2005م تم بفعل ضربات المقاومة الفلسطينية وعمليتها ضد جيشه وقطعان مستوطنيه".

وأضاف: "المقاومة حررت قطاع غزة بعملياتها النوعية وخاصة العمليات المشتركة بين الأجنحة العسكرية، مستدركاً وبنفس الأسلوب ستحرر باقي فلسطين بإذن الله"

وتابع قوله: "إن المقاومة وفي مقدمتها ألوية الناصر صلاح الدين تعتبر تحرير قطاع غزة ضمن المشروع التحرري لكامل التراب الفلسطيني الذي نسعى لتحقيقه في أي وقت".

وذكر أبو عطايا، بأن ألوية الناصر صلاح الدين لها بصمة واضحة في تحرير قطاع غزة من الاحتلال الغاصب، فهي من ودعتهُ قبيل اندحاره، بعملية نوعية أدت لمقتل خمسة جنود واصابة العديد في عملية "جسر الموت المشتركة" مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي.

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