الجهاد تعلن عن مسابقة تصميم شعار انطلاقتها الـ32

غزة / سما /

أعلنت الدائرة الإعلامية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين، عن تنظيم مسابقة تصميم شعار بمناسبة مرور 32 عامًا على انطلاقتها الجهادية.

وأكدت الدائرة الإعلامية، أن الفائز بالمسابقة سيحصل على مكافأة مالية تقدر بـ500 دولار، موضحة شروط المسابقة وهي على النحو التالي:-



جهادنا.. اقترب الوعد

- أن يكون الشعار مبتكراً ومتميزًا وبسيطًا وغير مقتبس من أي شعار أخر

- أن يكون الشعار ترجمة لعبارة جهادنا.. اقترب الوعد (المقاومة الأقصى النصر قريب)

- يحق للمتقدم المشاركة بأكثر من تصميم على ألا تزيد عن ثلاثة تصاميم

- يحق للدائرة الإعلامية طلب أي تعديلات على التصميم الفائز

- ان يتضمن الشعار رقم 32

- يتم تقديم التصميم بصورة فيكتور وpdfعالية الدقة.

- ترفق البيانات الشخصية للمشارك (الاسم الثلاثي، أرقام الاتصال الخاصة، والبريد الالكتروني).

مواعيد مهمة:

- أخر موعد لقبول التصاميم: يوم الاثنين الموافق 30/9/2019

- ترسل التصاميم على الايميل SocialMedia.jehad@gmail.com

- المكافأة المالية مقدارها 500 دولار للفائز