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اللواء كميل يتسلم مهامه رسميا محافظا لسلفيت

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء كميل يتسلم مهامه رسميا محافظا لسلفيت


سلفيت /سما/

 تسلم اللواء د. عبد الله كميل في مراسم رسمية، اليوم، مهامه محافظا لمحافظة سلفيت، بحضور محافظ سلفيت السابق اللواء ابراهيم البلوي والمحافظ الحاج موفق دراغمة منسق شؤون المحافظات، والمهندس عبد الحميد الديك نائب المحافظ، وامين سر حركة فتح اقليم سلفيت عبد الستار عواد ومدراء المؤسسة الأمنية.

,نقل دراغمة تحيات الرئيس "ابو مازن" والفريق الحاج اسماعيل جبر للحضور، مشددا على اهمية مواصلة الجهود المبذولة لتعزيز صمود محافظة سلفيت المجابهة للاستيطان وخدمة مواطنيها.

وثمن المحافظ كميل الثقة التي اولاه اياها الرئيس "ابو مازن" بتعيينه محافظا لمحافظة سلفيت خلفا للواء البلوي، وتعهد بالعمل بكل طاقته لخدمة المحافظة وتطويرها والبناء على ما تم انجازه سابقا، مثمنا جهود المحافظين السابقين وانجازاتهم.

بدوره، تمنى اللواء البلوي التوفيق للواء كميل في مهامه الجديدة محافظا لمحافظة سلفيت.

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