اشتية: لا نعول على نتائج الانتخابات الاسرائيلية وسنعمل على تشجيع الابداع والتميز

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية: ان القيادة الفلسطينية لا تعول على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، التي تجري اليوم، مشيرا الى ان المنافسة بين مرشحين ليس لديهما برنامج لإنهاء الاحتلال".

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي للتمكين في فلسطين، الذي أقيم في قصر المؤتمرات في بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، وعدد من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي المؤسسات الدولية المعنية بالريادة، والبعثات الدبلوماسية في فلسطين، ورياديين فلسطينيين.

واضاف اشتية: "أمس اجتمعنا في قرية فصايل بالأغوار لنؤكد على عروبة أرضنا وعدم شرعية وقانونية المستوطنات، والمجتمع الدولي قد قدم ادانة لكل خطوات رئيس وزراء اسرائيل المتعلقة بضم بعض الاراضي الفلسطينية".

وتابع رئيس الوزراء: "للأسف المجتمع الإسرائيلي يزداد يمينية، ولكن نريد ممن يكون في دفة الحكم في إسرائيل أن يقف ويقول للعالم انه جاهز لإنهاء الاحتلال، وسيجد الرئيس محمود عباس شريكا، ودون ذلك سنذهب بخطوات اخرى إذا استمرت ذات السياسة عند الحكومة الاسرائيلية، ونتمنى للقائمة العربية المشتركة أن تحقق النتائج المرجوة لأهلنا وشعبنا في الداخل".

واكد رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات من السيد الرئيس محمود عباس، ستعمل على تشجيع الابداع والتميز من خلال سن القوانين المتعلقة بهذا الشأن، وتوفير البنى التحتية وكل ما يلزم لذلك، وإعطاء وسم خاص لفلسطين، لتكون حاضنة للإبداع والتميز على المستوى العالمي.

واستدرك اشتية: "من بين كل 100 فلسطيني هناك 22 خريجا جامعيا من سن 21 فما فوق، وهو ما يعتبر من اعلى النسب في العالم على صعيد عدد خريجي الجامعات بالنسبة لعدد السكان، وقد استحدثنا وزارة وزارة الريادة والتمكين لتعمل على القضايا المتعلقة بإبداع الشباب وخلق فرص عمل لهم، وهذا المؤتمر اليوم يشارك فيه أكثر من 750 ريادي ومستثمر في هذا المجال، معظمهم من دول العالم، وبشكل أساسي من أوروبا، وسعداء أن نرى هذا".