الزق: تفويض الاونروا مرتبط بالسبب الذي أنشات من اجله

غزة / سما/

اكد محمود الزق عضو المكتب السياسي وسكرتير جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في قطاع غزة، "بأننا ننتظر اليوم الذي نعلن للعالم عن انتهاء تجديد ودور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وسنكون سعداء جدا شريطة ان تكون الوكالة تمكنت من إنهاء مبرر وجودها، وهو طرد مئات الالاف اللاجئين من شعبنا الفلسطيني من مدنهم وقراهم التي طردوا منها بفعل المجازر الوحشية التي ارتكبت بحقهم من قبل الحكومات الاسرائيلية".

وطالب الزق، باستمرار عمل وتجديد وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين (الانروا) واعادة تفويضها الى حين ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الامم المتحدة وأنهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم التي طردوا منها.

وأضاف "أن الولايات المتحدة الامريكية اوقفت الدعم المالي للانروا من اجل انهاء قضية اللاجئين، ومن اجل تمرير المشروع الامريكي وما يسمى بصفقة القرن والتي تعمل على انهاء قضية اللاجئين".

يذكر أن تجديد التفويض للاونروا من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة كل ثلاث سنوات من خلال التصويت من قبل الاعضاء في الجمعية.