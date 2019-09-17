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الأردن: تصريح نتنياهو يمثل تهديداً خطيراً لعملية السلام

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: تصريح نتنياهو يمثل تهديداً خطيراً لعملية السلام


عمان /سما/

 أكدت الحكومة الأردنية رفضها لإعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت، معتبرةً أن الأمر يعد تهديدا لعملية السلام.

وقالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، يوم الثلاثاء، إن "الأردن يرفض إعلان نتنياهو عزمه ضم المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض سيادة إسرائيل على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت".

وأضافت غنيمات، أن "تصريح نتنياهو يعد بمثابة تهديد خطير لعملية السلام، وبادرة غير مسؤولة لتأجيج الصراع وتصاعد العنف، عدا عن كونه يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، داعية "المجتمع الدولي إلى رفضه، ومحذرة من خطورة توظيف القضايا المصيرية لخدمة الدعاية الانتخابية".

وشددت على أن تصريح نتنياهو يعد بمثابة تهديد للأردن، أكدت أن مثل هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على أمن شعوب المنطقة واستقرارها، وعلى مستقبل عملية السلام برمتها.

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