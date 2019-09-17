إقبال ضعيف من فلسطينيي الـ48 في انتخابات الكنيست

سما / وكالات/

قال ائتلاف للأحزاب العربية التي تخوض الانتخابات الإسرائيلية، إن نسب مشاركين المواطنين العرب في عملية الاقتراع جيدة ولكنها ليست كافية.

وقالت القائمة المشتركة في تصريح مكتوب إن" نسب التصويت حتى الآن جيدة، ولكنها غير كافية، وبحاجة لجهد أكبر حتى نحقق إنجازًا، خاصة مع وجود ارتفاع كبير وغير مسبوق عند المجتمع اليهوديّ، مما قد يقلل من احتمالات زيادة التمثيل العربيّ".

والقائمة المشتركة هي ائتلاف ما بين 4 أحزاب عربية.

وطالبت القائمة المشتركة الجمهور العربي، بـ"الاستعجال بالتصويت وعدم الانتظار حتى ساعات متأخرة".

وناشدت الناخبين العرب" التصويت للمشتركة للوصول إلى أعلى نسبة تصويت، وسدّ الفارق في نسب التصويت بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، لأنّ هذا شرط كي نزيد من عدد نوابنا، وفي هذا قوّة لنا وضربة لنتنياهو واليمين المتطرف".

واستنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية، يُشكل المواطنون العرب نحو 20% من عدد السكان في إسرائيل.

وتتوقع استطلاعات الرأي العام، في إسرائيل، حصول القائمة المشتركة على 11 مقعدا أو أكثر، من أصل 120 مقعدا، في الانتخابات القادمة.

وتقول القائمة المشتركة، إن عدد أصحاب حق الاقتراع العرب في الانتخابات، هو مليون صوت.

وكانت نسبة المشاركة العربية في الانتخابات التي جرت في العام 2015 قد بلغت نحو 63%.

ولكن في الانتخابات الأخيرة في نيسان/ أبريل 2019، كانت نسبة المشاركة 50% .

وفتحت صباح الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، على أن تبدأ النتائج الأولية لها بالظهور في ساعة متأخرة من مساء اليوم.