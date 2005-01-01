  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصالحي: اسرائيل تسابق الزمن من اجل تكريس الاحتلال والضم

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالحي: اسرائيل تسابق الزمن من اجل تكريس الاحتلال والضم


رام الله / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي ان اسرائيل تسابق الزمن من اجل تكريس الاحتلال والضم، موضحا انه ليس موضوعا يتعلق بالدعاية الانتخابية، وانما استراتيجية اساسية لحكومة الاحتلال من خلال العمل على نسف المرجعيات الدولية تجاه حل القضية الفلسطينية.

وقال الصالحي في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية،  اليوم الثلاثاء ، ان التطبيق المتسارع من قبل حكومة الاحتلال لهذه الاستراتيجية تتطلب ان يكون التوجه نحو الامم المتحدة باعتبارها صاحبة هذه المرجعية وان تقول كلمتها وتتخذ الاجراءات الملائمة من اجل انهاء الاحتلال.

واضاف انه آن الأوان لان يكون الموقف الدولي الاساسي محددا في اجراءات وخطوات انهاء الاحتلال وليس مجرد البحث عن مخارج مع سلطة الاحتلال.

وحول تسريبات جديدة عن بنود صفقة القرن الامريكية، اوضح الصالحي ان الادارة الامريكية باتت تعمل كوزارة خارجية للحكومة الاسرائيلية، وتطرح مجمل المفاهيم والقضايا التي تتبناها حكومة الاحتلال بالنيابة عنها، لافتا الى ان ذلك يعتبر انتهاكا منهجيا للمرجعيات الدولية بتعاملها مع الاحتلال في تكريس الوقائع التي يفرضها على الارض.

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: حماس تجبي ما يقارب 70 مليون دولار شهرياً وتوجيهات بإنصاف الموظفين بغزة وتفريغات 2005!

اعتقال ثاني قيادي في "حماس" بالسعودية

تفاصيل جديدة حول الجدل الدرامي الذي كاد يؤدي إلى الحرب في غزة الأسبوع الماضي

مواقع مصرية تسرب صورا وفيديوهات فاضحة للمقاول محمد علي

غزة: العثور على جثة شاب برفح

بالفيديو.. بوتين معلقا على هجمات "أرامكو": "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"

ترامب: لم أعد بحماية السعودية.. ومساعدتنا إياهم ستكلف أموالا

الأخبار الرئيسية

حتى الساعة 12:00: نسبة التصويت تسجل ارتفاعا و الأعلى منذ انتخابات العام 1984

النخالة يهدد : أي مساس بحياة الأسرى سيأخذ الأوضاع إلى منحىً آخر

هنية والرئيس عباس

استطلاع فلسطيني: أغلبية تؤيد استقالة الرئيس عباس لكن اذا جرت انتخابات يتفوق على هنية

حماس تجري مشاورات مع مصر وترسل تحذيرا لاسرائيل

كوخافي وأرغمان عارضا اقتراح و "رغبة نتنياهو الشديدة" شن عملية عسكرية واسعة ضد غزة