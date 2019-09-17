  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الملك سلمان يتوعد من يقف وراء هجمات أرامكو الأخيرة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك سلمان يتوعد من يقف وراء هجمات أرامكو الأخيرة


الرياض /سما/

توعد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، من يقف وراء هجمات أرامكو الأخيرة، دون أن يسمي أو يشك بأي طرف بأنه يتحمل مسؤوليتها.

وأكد الملك سلمان أن "السعودية ستدافع عن أراضيها ومنشآتها أيا كان مصدر هذه الهجمات".

وأكد العاهل السعودي خلال جلسة لمجلس الوزراء، قدرة السعودية على التعامل مع "هذه الاعتداءات الجبانة".

ودعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذه الاعتداءات.

والسبت الماضي، تعرضت منشآت لأرامكو في السعودية لهجومين شرق البلاد، وتعرضت مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص لأضرار بالغة، لا سيما أنهما يمثلان غالبية إنتاج النفط السعودي.

وتبنى الهجوم جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

الأكثر قراءة اليوم

اشتيه: حماس تجبي ما يقارب 70 مليون دولار شهرياً وتوجيهات بإنصاف الموظفين بغزة وتفريغات 2005!

اعتقال ثاني قيادي في "حماس" بالسعودية

تفاصيل جديدة حول الجدل الدرامي الذي كاد يؤدي إلى الحرب في غزة الأسبوع الماضي

مواقع مصرية تسرب صورا وفيديوهات فاضحة للمقاول محمد علي

غزة: العثور على جثة شاب برفح

بالفيديو.. بوتين معلقا على هجمات "أرامكو": "ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين"

كوخافي وأرغمان عارضا اقتراح و "رغبة نتنياهو الشديدة" شن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

الأخبار الرئيسية

PHOTO-2019-09-17-12-05-33 (3)

مظاهرات حاشدة في غزة تأييدا لتجديد تفويض الاونروا ودعما لمفوضها

حتى الساعة 12:00: نسبة التصويت تسجل ارتفاعا و الأعلى منذ انتخابات العام 1984

النخالة يهدد : أي مساس بحياة الأسرى سيأخذ الأوضاع إلى منحىً آخر

هنية والرئيس عباس

استطلاع فلسطيني: أغلبية تؤيد استقالة الرئيس عباس لكن اذا جرت انتخابات يتفوق على هنية

حماس تجري مشاورات مع مصر وترسل تحذيرا لاسرائيل