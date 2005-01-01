الهباش يدعو علماء المسلمين إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القدس

القاهرة /سما/

دعا قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، علماء المسلمين والمرجعيات الدينية العليا في العالم الإسلامي إلى العمل على كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على مدينة القدس والهادف إلى عزلها عن فضائها العربي والإسلامي.

وقال الهباش خلال ترؤسه الجلسة الختامية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة، إن تقاطر آلاف المسلمين من كل بقاع الدنيا إلى مدينة القدس، وفوق أنه فضيلة دينية لا مراء فيها، فهو ضرورة سياسية وأخلاقية يفرضها الواقع الأليم الذي تعيشه المدينة المقدسة وأهلها تحت ظلم الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المستمر الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبات يهدد هوية المدينة ومقدساتها وأهلها المرابطين فيها وفي أكنافها.

وأضاف، إن دعوة القيادة الفلسطينية المسلمين إلى زيارة القدس في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها العاصمة الفلسطينية المقدسة، تحقق على الأقل أربع غايات سامية تنطلق من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وهي تحقيق الالتزام بالسنة النبوية المشرفة التي دعت المسلمين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه وحفظ هويته الدينية من أي تحريف أو تزييف، ودعم صمود الفلسطينيين ورفع روحهم المعنوية في مواجهة الظلم والعدوان الذي يتعرضون له بسبب الاحتلال الاسرائيلي، وتحقيق فضيلة الرباط في أرض الرباط التي تمثل أعلى درجات الجهاد في سبيل الله، إضافة إلى المشاركة في رد العدوان، وإغاظة العدو بالرباط في أهم ثغور الإسلام في هذا العصر، وهي القدس أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين.